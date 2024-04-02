Все пришли в зеленом: королевские женщины во главе с Камиллой выбрали этот цвет не просто так

Сразу несколько женщин британской королевской семьи появились на пасхальной службе в нарядах похожего оттенка.

Королева Камилла прибыла на службу в изумрудном платье Anna Valentine, черной кейп-накидке от Amanda Wakeley и подобрала шляпу в тон наряду от своего любимого дизайнера головных уборов Philip Treacy. А также надела брошь с изумрудами королевы Елизаветы II.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королевская принцесса Анна выбрала фисташкового оттенка пальто, кожаные коричневые перчатки и замшевые сапоги цвета хаки с бахромой и на удобных каблуках, дополнив лук зеленом шляпой-таблеткой с перьям.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

А Сара, герцогиня Йоркская появилась на службе в Виндзоре в зеленом платье Dolce & Gabbana и с ободком на голове от Roseings London, а обула черные кожаные туфли-лодочки от Chanel в тон которым подобрала черную сумку.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

По мнению королевского эксперта Афуа Хаган, выбор таких оттенков нарядов этих трех женщин говорил о поддержке, которую они публично демонстрировали королю Чарльзу и принцессе Уэльской.

Как пишет express со ссылкой на стилиста Франческу Кэрнс, члены королевской семьи определенно сделали "заявление" выбором цвета.

"Зеленый символизирует рост, символику, которая особенно уместна во время пасхального сезона, когда изобилуют темы жертвоприношения, воскрешения и новых начинаний. Также зеленый цвет "олицетворяет оптимизм и вызывает чувство надежды". – сказала эксперт.

Напомним, король Чарльз III был тронут до глубины души тем, какую поддержку на пасхальной прогулке ему оказали люди. Многие пришли лично увидеть монарха и пожелать ему доброго здоровья.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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