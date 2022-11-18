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Все против Эндрю: подданные короля поддержали Чарльза III в вопросе отстранения от работы герцога Йоркского

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
683
Время на прочтение
2 мин
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Все против Эндрю: подданные короля поддержали Чарльза III в вопросе отстранения от работы герцога Йоркского

Король Чарльз III и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Король Чарльз уже объявил своему брату принцу Эндрю, что пути обратно в "фирму" у него нет. И монарха хвалят за такое твердое решение.

Почему король Чарльз III не позволит брату принцу Эндрю вернуться к общественной жизни мы вам уже рассказывали. И британцы поддерживают короля в этом решении.

Король Чарльз III и принц Эндрю / © Associated Press
Король Чарльз III и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Герцог Йоркский отошел от общественной жизни три года назад и с тех пор старался держаться в тени, особенно после того, как на него подали в суд за сексуальные отношения с несовершеннолетней. Однако после того, как в 2022 году адвокаты герцога достигли внесудебного урегулирования вопроса с обвиняющей стороной - Вирджинией Джуффре, принц Эндрю вел переговоры со своей матерью королевой Елизаветой II о возможности вернуться к работе.

Однако, за несколько дней до смерти монарха Чарльз встречался с братом в Балморале и обсуждал его перспективы. И тогда еще будущий король дал ему понять, что нет никаких вариантов и Эндрю следует это принять. Издание express.co.uk провело опрос, который показал, что обществе всецело поддерживает короля в этом вопросе.

Принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард / © Getty Images
Принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард / Фото: Getty Images

Напомним, среди работающих членов королевской семья сейчас кроме короля – королева Камилла, принц Уильям, принцесса Кэтрин, принцесса Анна, принц Эдвард и графиня Софи.

Принц Эндрю и Кейт с Уильямом / © Associated Press
Принц Эндрю и Кейт с Уильямом / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
683
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