Все ради любви: экс-принцесса Японии Мако устроилась на работу

Мако работает в метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Бывшая японская принцесса - Мако Комуро – устроилась на работу волонтером в Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Она работает с коллекцией азиатского искусства, пишет издание People.

"Эта деятельность требует серьезной подготовки и часто связана с проведением большого количества времени в библиотеке", - рассказал бывший куратор Метрополитен-музея изданию People.

Для Мако это работа по душе, так как она училась на специальности "Искусство и культурное наследие" в Международном христианском университете в Токио. Она также изучала историю искусства в Эдинбургском университете Шотландии, а в 2016 году получила степень магистра в области художественных музеев и галерей в Университете Лестера.

Напомним, прошлой осенью Мако отказалась от своего королевского титула и вышла замуж за простолюдина Кея Комуро. Она также отказалась от выплаты 1,3 миллиона долларов, которое по традиции японское правительство выплачивает королевским женщинам.

Мако и Кей познакомились в 2012 году во время учебы в Международном христианском университете в Токио. В 2017 году они объявили о своей помолвке, но уже в следующем году перенесли свадьбу на 2020 год из-за церемонии передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито.

Мако и Кей Комуро / Getty Images

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