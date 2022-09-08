Все серьезно: Гарри и Меган отменили участие в вечерней церемонии и срочно едут в Балморал к королеве

Сообщается, что монарх находится под медицинским наблюдением в Балморале после того, как врачи забеспокоились о ее здоровье, а близкие родственники уже спешат к ней, чтобы поддержать.

Принц Чарльз, принц Уильям, герцогиня Камилла и принцесса Анна уже прибыли в Балморал. Принц Эдвард, его жена графиня Софи и принц Эндрю едут в Балморал на фоне растущих опасений за здоровье королевы.

Как сообщает express, принц Гарри и Меган Маркл, которые в настоящее время находятся в Великобритании и сегодня вечером должны были посетить церемонию WellChild Awards в Лондоне, отменили свое участие и тоже направляются в Балморал.

Меган и Гарри с принцем Чарльзом и другими членами королевской семьи / Фото: Associated Press

Представитель дворца сказал: "После дальнейшего осмотра сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в комфорте и находится в Балморале".

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс была проинформирована об состоянии здоровья королевы, ей передали записку в палате общин, в которой ей сообщалось о развитии событий. Госпожа Трасс сделала заявление, что "вся страна будет глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца в обеденное время", добавив, что "мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — в это время с Ее Величеством Королевой и ее семьей".

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

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