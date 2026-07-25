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Все смеются в соцсетях: с королевой Камиллой произошел забавный момент на спортивном мероприятии
Недавно Ее Величество посещала Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.
Королеву Камиллу заметили, когда она спасалась от жары во время своего появления на Уимблдоне, охлаждаясь с помощью портативного вентилятора. Но внимательную публику в соцсетях привлек иной момент, который выдался весьма смешным.
В сети X распространился пост, появившийся после того, как внимательный фанат Уимблдона заметил нечто довольно неожиданное, когда камеры обратились к Камилле. Королевская особа держала веер, пытаясь охладиться в жаркую погоду.
В посте, опубликованном аккаунтом Red Foxi, говорилось: «Боже мой, насколько мощный веер у Камиллы?» Затем мы видим, как королева держит веер, разговаривая с кем-то, а женщина позади нее выглядит так, будто веер полностью отбросил ее волосы назад.
Конечно, вряд ли это маленький вентилятор королевы создал такой эффект укладке женщине, сидевшей позади, но вышло забавно.
Напомним, принцесса Уэльская Кейт на Уимблдоне также спасалась от жары с помощью вентилятора.