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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
410
Время на прочтение
1 мин

Все смеются в соцсетях: с королевой Камиллой произошел забавный момент на спортивном мероприятии

Недавно Ее Величество посещала Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Королеву Камиллу заметили, когда она спасалась от жары во время своего появления на Уимблдоне, охлаждаясь с помощью портативного вентилятора. Но внимательную публику в соцсетях привлек иной момент, который выдался весьма смешным.

В сети X распространился пост, появившийся после того, как внимательный фанат Уимблдона заметил нечто довольно неожиданное, когда камеры обратились к Камилле. Королевская особа держала веер, пытаясь охладиться в жаркую погоду.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

В посте, опубликованном аккаунтом Red Foxi, говорилось: «Боже мой, насколько мощный веер у Камиллы?» Затем мы видим, как королева держит веер, разговаривая с кем-то, а женщина позади нее выглядит так, будто веер полностью отбросил ее волосы назад.

Конечно, вряд ли это маленький вентилятор королевы создал такой эффект укладке женщине, сидевшей позади, но вышло забавно.

Королева Камилла на Уимблдоне с сестрой, фото: x.com/Redfoxi

Королева Камилла на Уимблдоне с сестрой, фото: x.com/Redfoxi

Напомним, принцесса Уэльская Кейт на Уимблдоне также спасалась от жары с помощью вентилятора.

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Дата публикации
Количество просмотров
410
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