Все смеются в соцсетях: с королевой Камиллой произошел забавный момент на спортивном мероприятии

Королева Камилла / © Getty Images

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Королеву Камиллу заметили, когда она спасалась от жары во время своего появления на Уимблдоне, охлаждаясь с помощью портативного вентилятора. Но внимательную публику в соцсетях привлек иной момент, который выдался весьма смешным.

В сети X распространился пост, появившийся после того, как внимательный фанат Уимблдона заметил нечто довольно неожиданное, когда камеры обратились к Камилле. Королевская особа держала веер, пытаясь охладиться в жаркую погоду.

Королева Камилла / © Getty Images

В посте, опубликованном аккаунтом Red Foxi, говорилось: «Боже мой, насколько мощный веер у Камиллы?» Затем мы видим, как королева держит веер, разговаривая с кем-то, а женщина позади нее выглядит так, будто веер полностью отбросил ее волосы назад.

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Конечно, вряд ли это маленький вентилятор королевы создал такой эффект укладке женщине, сидевшей позади, но вышло забавно.

Королева Камилла на Уимблдоне с сестрой, фото: x.com/Redfoxi

Напомним, принцесса Уэльская Кейт на Уимблдоне также спасалась от жары с помощью вентилятора.

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