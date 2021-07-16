Все такие яркие: королева Максима с мужем и тремя дочками устроила традиционный летний фотосет

Все такие яркие: королева Максима с мужем и тремя дочками устроила традиционный летний фотосет

Королевская семья Нидерландов устроила традиционную летнюю фотосессию.

Королева Максима, король Виллем-Александр и три их дочери – принцессы Амалия, Алексия и Ариана, были запечатлены фотографами во дворце Huis ten Bosch в Гааге. Такую фотосессию королевская семья делает ежегодно среди лета.

В этот раз на съемку 50-летняя Максима приехала в желтом платье миди с флористическим принтом и широким белым поясом на талии, дополнив образ босоножками на завязках. В ушах у нее сверкали золотые серьги с жемчужными камнями, а белокурые волосы были уложены красивыми локонами. Макияж на лице королевы был максимально натуральным.

Королевская семья Нидерландов / Getty Images

Старшая дочь королевской пары – 17-летняя Катарина Амалия, надела белую вышитую рубашку, джинсы в обтяжку и красный жакет. В рука наследница престола держала маленький кожаный клатч и была обута в черные босоножки с металлическими заклепками. Волосы у Амалии были распущены, а легкий макияж завершал образ.

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16-летняя принцесса Алексия надела синее короткое платье с принтом и нюдовые босоножки на каблуках. Украшений девушка надевать не стала и выглядела максимально естественно.

А самая младшая – 14-летняя Адриана, была в белом коротком топе и широких зеленых джинсах. Длинные рыжеватые волосы девушки были распущены, макияж также был не заметен. Ну и глава семейства – король Виллем-Александр, также выбрал более яркий, чем обычно, образ. Монарх был в бордовом пиджаке, синих брюках и белой рубашке.

Королевская семья Нидерландов / Getty Images

В прошлом году семейство позировало в похожих образах и прекрасно гармонировали друг с другом. Посмотреть фотосет вы можете здесь.

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