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Все трое похожи на мать: принцесса Софи показала кадр из летней фотосессии с детьми и мужем

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
890
Время на прочтение
1 мин
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Все трое похожи на мать: принцесса Софи показала кадр из летней фотосессии с детьми и мужем

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Члены шведской королевской семьи поделились милым летним фото, на котором позировали вместе с тремя детьми.

Принц Карл Филипп и принцесса София в своем блоге в Instagram опубликовали фото, где запечатлены с принцами Александром (7 лет), Габриэлем (5 лет) и Юлианом (2 года). Фото было сделано для нового летнего портрета семьи.

"Летнее приветствие от нас", - подписали кадр Софи и Карл Филипп, сопроводив подпись сердцем.

Фото получилось простым, а пара представлена на нем в повседневных образах. Принцесса София вышла без яркого макияжа и в легком летнем платье, а Карл Филип был в шортах и ​​рубашке поло. Сыновья пары также были в футболках, а самый младший в белой футболке и джинсовом комбинезоне.

Напомним, недавно кадрами из своей летней фотосессии делились члены нидерландской королевской семьи. Они устроили фотосет на пляже и взяли с собой на съемку собаку.

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Дата публикации
Просмотры
890
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