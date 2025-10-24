Все в брючных костюмах: королева Летиция и ее дочери появились на приеме в стильных луках

Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI приехали в отель со своими дочерьми — принцессой Леонор и инфантой Софией, а снимками поделились в Instagram испанского королевского дома.

Королева предпочла надеть серый брючный костюм из шерсти от Mango, стоимостью 89,99 евро, сочетая его с черным топом и лаковыми туфлями Sézane на широком устойчивом каблуке.

Из украшений королева выбрала серьги в форме молний от Barbara Goenaga и надела свое любимое кольцо Coreterno. Волосы Летиция распустила и сделала выразительный макияж. Ее супруг король Филипп VI также был в сером костюме.

Принцесса Леонор и инфанта София также были в костюмах. Наследница престола выбрала темно-синий костюм Hugo Boss, который она уже носила в Наварре, а младшая дочь короля и королевы — инфанта София — красный от Tommy Hilfiger. Сестры выглядели стильно и отлично гармонировали со своей матерью.

Вчера, напомним, семья всем составом посетила концерт в преддверии церемонии «Принцессы Астурийской».