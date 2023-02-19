Все в черном: королева София с дочерьми посетили панихиду по королю Константину II

Вчера в Афинах состоялась панихида по королю Константину II, который скончался сорок дней назад.

84-летняя королева Испании София, вместе со своими дочерьми - принцессой Кристиной и принцессой Еленой посетили 40-дневную поминальную службу за Его Величеством королем Греции Константином II, которая состоялась в Афинском кафедральном соборе 18 февраля.

Все трое появились на панихиде в черных аутфитах. Королева София выглядела очень элегантно и была в черном платье-миди, в черном пальто сверху, в руке держала сумочку, а на ногтях у нее был маникюр. Несколько подвесок было на шее, волосы уложены в прическу, в ушах серьги-клипсы. Обута королева была в туфли на каблуках.

Королева София с дочерьми принцессами Кристиной и Еленой / Фото: Getty Images

Принцессы Елена и Кристина также были в черном, что логично. Елена надела платье-миди на пуговицах и обула туфли на каблуках, а Кристина была в жакете и юбке-миди в сочетании с высокими сапогами на каблуках.

В январе 2023 года мы показывали вам, как европейские королевские особы прощались с королем Греции.

Читайте также: