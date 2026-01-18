Все в черных одеяниях: королева Летиция с дочерьми посетили панихиду за принцессой Ирен

Принцессе Леонор, инфанта София и королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция с мужем королем Филиппом VI и дочерьми — принцессой Леонор и инфантой Софией — посетили греческий православный собор Святого Андрея и Святого Димитрия, где 17 января в Мадриде, состоялась панихида по Ее Королевскому Высочеству принцессе Ирин Греческой — младшей сестре королевы Софии.

Принцесса Ирен скончалась 15 января, во дворце Сарсуэла в возрасте 83 лет, после продолжительной болезни. Похороны состоятся, как и похороны ее брата — короля Константина Греческого, на Королевском кладбище дворца Татой.

Королева Летиция и ее дочери были облачены в черные наряды. На короелве было длинное пальто, широкие брюки и шарф на шее, а в руках любимая сумка от Carolina Herrera. Инфанта София надела брючный черный костюм и длинное пальто, а обута была в туфли, а ее сестра принцесса Леонор была в похожем наряде, как у ее матери и туфлях-лодочках на невысоких каблуках.

Король Филипп VI шел под руку со своей матерью — 87-летней королевой Софией, для которой ее родная сестра принцесса Ирен была очень близким человеком на протяжении всей жизни.