Все в камнях: девушка бывшего датского принца похвасталась идеальным праздничным платьем

Бенедикте Туструп / © instagram.com/benediktethoustrup

Реклама

Девушка датского графа Николая, старшего сына принца Иоахима и внука королевы Маргрете II, опубликовала в Instagram несколько фото и видео в этом наряде.

На Бенедикте было платье Moonshine Opal от Annies Collection, стоимостью 2330 евро.

«Платье моей мечты», — написала модель в подписи под видео, на котором она продефилировала в этом наряде. Девушка дополнила его туфлями-слингбэками на каблуках, волнистой укладкой и макияжем.

Реклама

Бенедикте Туструп / © instagram.com/benediktethoustrup

Отметим, Бенедикте, известна не только, как модель, она еще и основательница бренда BénéSoie, производящего сумки ручной работы и другие женские аксессуары.