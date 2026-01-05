- Дата публикации
Все в камнях: девушка бывшего датского принца похвасталась идеальным праздничным платьем
25-летняя датская модель Бенедикте Туструп похвасталась таким образом у себя в блоге.
Девушка датского графа Николая, старшего сына принца Иоахима и внука королевы Маргрете II, опубликовала в Instagram несколько фото и видео в этом наряде.
На Бенедикте было платье Moonshine Opal от Annies Collection, стоимостью 2330 евро.
«Платье моей мечты», — написала модель в подписи под видео, на котором она продефилировала в этом наряде. Девушка дополнила его туфлями-слингбэками на каблуках, волнистой укладкой и макияжем.
Отметим, Бенедикте, известна не только, как модель, она еще и основательница бренда BénéSoie, производящего сумки ручной работы и другие женские аксессуары.