Все в сборе: королева Рания поделилась семейным фото в преддверии Нового года

Фото опубликовали в своих Instagram аккаунтах король Абдалла II и королева Рания. На нем запечатлены король и королева (по центру), рядом с Ранией кронпринц Хусейн и его на тот момент еще беременная жена принцесса Раджва (в августе у пары родилась дочь), а также младший брат Хуссейна – принц Хашим. Возле короля стоит его старшая дочь принцесса Иман со своим мужем Джамилем, а также младшая дочь королевской четы – принцесса Сальма.

"Вступая в Новый год, мы молимся о том, чтобы впереди нас ждали мирные и более сострадательные дни", - гласит подпись под фотографией.

Королевская семья Иордании / Фото: Instagram королевы Рании

Ранее мы показывали, какой милой фотографией в преддверии Нового года поделились принцесса Раджва и кронпринц Хусейн. Они запечатлены вместе с дочерью – четырехмесячной принцессой Иман.

Новогодняя открытка принцессы Раджвы и кронпринца Хусейна, фото: Honayda Serafi/Instagram

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