Все в сборе: семья Миддлтон на рождественском концерте в Виндзорском аббатстве

Все в сборе: семья Миддлтон на рождественском концерте в Виндзорском аббатстве

Вчера у герцогини Кембриджской состоялось очень важное мероприятие.

Восьмого декабря в Виндзорском аббатстве герцогиня Кембриджская вышла на сцену в качестве ведущей рождественского концерта, который она организовала совместно с благотворительным королевским фондом The Royal Foundation.

Герцогиня Кемриджская на рождественском концерте / Associated Press

Кейт выглядела очень ярко в алом наряде от Catherine Walker и лодочках от Gianvito Rossi. Кроме того, на концерт Кэтрин надела особенное украшение - сапфировые серьги с бриллиантами, которые ранее принадлежали королеве-матери Елизавете Боуз-Лайон.

На это важное для герцогини мероприятие в качестве группы поддержки пришла вся семья Миддлтонов.

Пиппа Миддлтон / Getty Images

Пиппа Миддлтон - сестра Кейт - пришла на мероприятие в красивом образе. Она надела изумрудное пальто от The Fold, черные лодочки и плотные черные колготки.

Принцесса Евгения и Пиппа Миддлтон / Getty Images

По цветовому сочетанию ее наряд совпал с нарядом принцессы Евгении, которая выбрала для выхода кейп-пальто от Chloe такого же цвета и дополнила его черными колготками и сапогами.

Брат Кэтрин Джеймс пришел на концерт со своей женой Ализе Тевене, которая надела красивый брючный костюм от Sezane.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Getty Images

Мама герцогини надела длинное двубортное пальто цвета марсала.

Кэрол, Майк и Пиппа Миддлтон / Getty Images

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