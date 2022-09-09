Все в скорби: как европейские монархи отреагировали на смерть королевы Елизаветы II

Весь мир глубоко опечален новостью о смерти королевы Елизаветы II. Члены европейских королевских домов выражают свои слова поддержки новому монарху – королю Чарльзу III – и остальным членам королевской семьи.
Послание испанского короля Филиппа VI:
"Ваше Величество, дорогой Чарльз, глубоко опечален печальной новостью о кончине Ее Величества Королевы Елизаветы II, вашей любимой Матери, я хотел бы принести Вашему Величеству и британцам от моего имени и от имени правительства и народа Испании, наши самые искренние соболезнования.
Ее Величество королева Елизавета, несомненно, была свидетельницей, написала и сформировала многие из наиболее важных глав в истории нашего мира за последние семь десятилетий.
Ее чувство долга, целеустремленность и вся жизнь, посвященная служению народу Соединенного Королевства и Северной Ирландии, послужили примером для всех нас и останутся твердым и ценным наследием для будущих поколений. Королева Летиция и я посылаем Вашему Величеству и всей Семье нашу любовь и молитвы. Вы все в наших сердцах и мыслях.
Нам будет очень ее не хватать. Со всей моей дружбой и привязанностью, Филипп VI".
Король Нидерландов Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Беатрикс также выразили соболезнования. Они написали:
"Мы вспоминаем королеву Елизавету II с глубоким уважением и любовью. Стойкая и мудрая, она посвятила свою долгую жизнь служению британскому народу.
Мы чувствуем сильную связь с Соединенным Королевством и его королевской семьей, и мы разделяем их горе в это время. Мы очень благодарны за тесную дружбу наших стран, в которую королева Елизавета внесла такой незабываемый вклад".
Бельгийская королевская семья рассказала о своих теплых воспоминаниях о королеве Елизавете II. Король Филипп и королева Матильда написали:
"С большой грустью мы узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. Она была выдающейся личностью.
Мы всегда будем хранить теплые воспоминания об этой великой женщине, которая на протяжении всего своего правления проявляла достоинство, мужество и преданность".
Каждая из наших встреч навсегда останется в нашей памяти. Соединенное Королевство потеряло исключительного монарха, который оставил глубокий след в истории.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования королевской семье и британскому народу. Покойся с миром, Ваше Величество, с вашим любимым мужем".
Король Швеции разделил чувства печали и приветствовал королеву за ее "выдающуюся преданность", а также за ее "чувство долга" во время ее правления.
"С грустью я и моя семья получили сегодня известие о том, что моя дорогая родственница, Ее Величество Королева Елизавета II, скончалась.
Королева служила своим странам и Содружеству с выдающейся преданностью и чувством долга. Она постоянно присутствовала не только в британском обществе, но и во всем мире.
Кроме того, она всегда была хорошим другом моей семьи и связующим звеном с нашей общей семейной историей. Мы выражаем наши соболезнования семье королевы и ее народу"
Рания, королева Иордании, в Твиттере поделилась постом в память о королеве:
With a heavy heart we bid farewell to an icon of selfless dedication and unwavering commitment, a queen who embodied the traits of a faithful and devoted sovereign. The reign of Her Majesty Queen Elizabeth II will forever be remembered. May her soul rest in eternal peace.— Rania Al Abdullah (@QueenRania) September 8, 2022
"С тяжелым сердцем мы прощаемся с иконой самоотверженной преданности и непоколебимой приверженности, королевой, которая воплощала в себе черты верного и преданного правителя. Правление Ее Величества Королевы Елизаветы II навсегда останется в памяти. Да упокоится ее душа в вечном мире".
Король Норвегии Харальд похвалил королеву Елизавету II за ее полную преданность "во времена счастья и печали".
"Королевская семья глубоко опечалена известием о кончине Ее Величества королевы Елизаветы II. Мы с Его Величеством королем и членами королевской семьи думаем о потере королевы Елизаветы.
В течение почти века Ее Величество посвятила свою жизнь служению Содружеству, следуя за британским народом в хорошие и плохие дни, во времена счастья и печали. Мы также выражаем наши соболезнования британскому народу".
Читайте также: