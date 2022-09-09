Все в скорби: как европейские монархи отреагировали на смерть королевы Елизаветы II

Весь мир глубоко опечален новостью о смерти королевы Елизаветы II. Члены европейских королевских домов выражают свои слова поддержки новому монарху – королю Чарльзу III – и остальным членам королевской семьи.

Послание испанского короля Филиппа VI:

Король Филипп VI и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"Ваше Величество, дорогой Чарльз, глубоко опечален печальной новостью о кончине Ее Величества Королевы Елизаветы II, вашей любимой Матери, я хотел бы принести Вашему Величеству и британцам от моего имени и от имени правительства и народа Испании, наши самые искренние соболезнования.

Ее Величество королева Елизавета, несомненно, была свидетельницей, написала и сформировала многие из наиболее важных глав в истории нашего мира за последние семь десятилетий.

Ее чувство долга, целеустремленность и вся жизнь, посвященная служению народу Соединенного Королевства и Северной Ирландии, послужили примером для всех нас и останутся твердым и ценным наследием для будущих поколений. Королева Летиция и я посылаем Вашему Величеству и всей Семье нашу любовь и молитвы. Вы все в наших сердцах и мыслях.

Нам будет очень ее не хватать. Со всей моей дружбой и привязанностью, Филипп VI".

Король Нидерландов Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Беатрикс также выразили соболезнования. Они написали:

"Мы вспоминаем королеву Елизавету II с глубоким уважением и любовью. Стойкая и мудрая, она посвятила свою долгую жизнь служению британскому народу.

Мы чувствуем сильную связь с Соединенным Королевством и его королевской семьей, и мы разделяем их горе в это время. Мы очень благодарны за тесную дружбу наших стран, в которую королева Елизавета внесла такой незабываемый вклад".

Бельгийская королевская семья рассказала о своих теплых воспоминаниях о королеве Елизавете II. Король Филипп и королева Матильда написали:

"С большой грустью мы узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. Она была выдающейся личностью.

Мы всегда будем хранить теплые воспоминания об этой великой женщине, которая на протяжении всего своего правления проявляла достоинство, мужество и преданность".

Каждая из наших встреч навсегда останется в нашей памяти. Соединенное Королевство потеряло исключительного монарха, который оставил глубокий след в истории.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования королевской семье и британскому народу. Покойся с миром, Ваше Величество, с вашим любимым мужем".

Король Швеции разделил чувства печали и приветствовал королеву за ее "выдающуюся преданность", а также за ее "чувство долга" во время ее правления.

Карл Густав и королева Сильвия / Фото: Associated Press

"С грустью я и моя семья получили сегодня известие о том, что моя дорогая родственница, Ее Величество Королева Елизавета II, скончалась.

Королева служила своим странам и Содружеству с выдающейся преданностью и чувством долга. Она постоянно присутствовала не только в британском обществе, но и во всем мире.

Кроме того, она всегда была хорошим другом моей семьи и связующим звеном с нашей общей семейной историей. Мы выражаем наши соболезнования семье королевы и ее народу"

Рания, королева Иордании, в Твиттере поделилась постом в память о королеве:

With a heavy heart we bid farewell to an icon of selfless dedication and unwavering commitment, a queen who embodied the traits of a faithful and devoted sovereign. The reign of Her Majesty Queen Elizabeth II will forever be remembered. May her soul rest in eternal peace. — Rania Al Abdullah (@QueenRania) September 8, 2022

"С тяжелым сердцем мы прощаемся с иконой самоотверженной преданности и непоколебимой приверженности, королевой, которая воплощала в себе черты верного и преданного правителя. Правление Ее Величества Королевы Елизаветы II навсегда останется в памяти. Да упокоится ее душа в вечном мире".

Король Норвегии Харальд похвалил королеву Елизавету II за ее полную преданность "во времена счастья и печали".

Король Харальд V и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

"Королевская семья глубоко опечалена известием о кончине Ее Величества королевы Елизаветы II. Мы с Его Величеством королем и членами королевской семьи думаем о потере королевы Елизаветы.

В течение почти века Ее Величество посвятила свою жизнь служению Содружеству, следуя за британским народом в хорошие и плохие дни, во времена счастья и печали. Мы также выражаем наши соболезнования британскому народу".

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