Все в восторге: как королевская семья поздравила Гарри и Меган с рождением дочери

Близкие родственники герцога и герцогини Сассекских оставили несколько теплых слов на своих страницах в соцсетях.

В воскресенье, 6 июня, стало известно, что 39-летняя супруга принца Гарри Меган родила ему еще одного ребенка. В пятницу, 4 июня, у пары родилась дочь, которую назвали очень символическим именем - Лилибет Диана.

Рожала герцогиня Сассекская в больнице Санта-Барбара Коттедж. Малышка появилась на свет в 11:40 утра, а ее вес был 3500 г.

В воскресенье, после того как пара официально заявила о пополнении, близкие члены королевской семьи начали поздравлять их в соцсетях. В частности, поздравления герцогам были опубликованы на официальной странице королевы Елизаветы, герцога и герцогини Кембриджских, принца Чарльза и герцогини Корнуолльской, а также свое поздравления оставила и принцесса Евгения.

"Поздравляем Гарри, Меган и Арчи с рождением малышки Лилибет Дианы. Желаем им всего наилучшего", - говорится в сообщении на странице Чарльза и Камиллы.

"Мы все в восторге от радостных новостей о рождении ребенка Лили. Поздравления Гарри, Меган и Арчи", - написали герцоги на своей странице.

"Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от этой новости. Лилибет - одиннадцатый правнук Ее Величества", - говорится на официальной странице королевской семьи.

"Поздравляю, дорогие кузены… мы очень счастливы за всех вас", - написала Евгения.

Instagram принцессы Евгении

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