Все в восторге от нового образа принца Уильяма: как изменился будущий король

42-летний принц Уэльский появился вместе со своей супругой принцессой Кэтрин в новом видеоролике, чтобы поздравить и поблагодарить сборную Великобритании, которая принимала участие в Олимпийских играх 2024 в Париже.

В ролике принц Уильям продемонстрировал бороду и имел необычайно суровый вид и буквально сбил с толку поклонников в соцсетях.

Принц Уильям / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

"Принц Уильям с его щетиной — это круто".

"Сохрани бороду, принц Уильям. Красавчик".

"Обожаю бороду принца Уильяма".

"Уильям, пожалуйста, продолжай отращивать эту бороду!", - парировали они.

Приятно было увидеть и принцессу Уэльскую в отличном настроении. Кейт появилась в ролике в полосатом топе от Ralph Lauren, у нее был легкий макияж на лице, распущены длинные волосы, а на шее - тонкая золотая цепочка. Принцесса сказала добрые слова в адрес британских спортсменов и пожелала им удачи на других будущих соревнованиях.

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