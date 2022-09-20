Все возмущены: на похоронах Елизаветы II прозвучало киевское песнопение, которое назвали русским

Вчера, 19 сентября, весь мир наблюдал за церемонией прощания с королевой Елизаветой II.

Финальным аккордом похорон стала поминальная служба в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Во время богослужения прозвучало заупокойное песнопение - кондак "Со святыми Упокой" киевского распева.

Этот заупокойный кондак звучал и на похоронах принца Филиппа. В пресс-релизе, опубликованном Букингемским дворцом, сообщалось, что принц Филипп лично выбирал песнопения, которое должно было прозвучать на его похоронах. Среди них был назван "русский заупокойный кондак киевского распева" в обработке сэра Уолтера Перрата – известного британского композитора и исследователя православия. Возможно, выбор принца Филиппа связан с тем, что он происходил из греческой семьи, исповедовавшей православие.

Видимо, в память о муже Елизавета II также выбрала для своих похорон кондак "Со святыми Упокой" киевского распева.

Но, как это часто бывает, невероятной красоты киевское песнопение было объявлено русским. В комментариях к видео пользователи Сети указывают на то, что песнопение следует считать украинским:

"Жаль, что кондак ошибочно указан как русский. Тот факт, что был выбран киевский распев, весьма символичен".

"Киевский - это не русский кондак. Если вы имеете в виду Киев, пожалуйста, пишите Kyiv".

"Не русский кондак, а украинский. Киев - столица Украины. Если это киевский кондак, то он точно не русский. Киевская Русь - это Украина. Россия - это Московия".

Нам еще многое предстоит отвоевать у России. Очень важно отстоять каждый сантиметр украинской земли и каждую, даже самую малую, часть нашей истории и культуры. И на этом нелегком пути у Украины уже есть достижения. Не так давно украинцам удалось добиться, чтобы Лондонская национальная галерея переименовали "Русских танцовщиц" Эдгара Дега в "Украинских танцовщиц"

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