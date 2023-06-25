Всегда был идеальным: сравниваем реверанс принцессы Кейт для Елизаветы II и короля Чарльза

Недавно во время парада Ордена Подвязки в Виндзорском замке принцесса Уэльская, приветствуя короля Чарльза и королеву Камиллу, присела в реверансе. Публика неустанно обсуждает, как мастерски жена принца Уильяма овладела этим искусством за 13 лет жизни в королевской семье.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Мы нашли похожее фото, на котором Кэтрин запечатлена во время приветствия королевы Елизаветы II. Кадр был сделан в 2017 году во время пасхальной службы в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Тогда Кэтрин еще в статусе герцогини Кембриджской в белом пальто и кремовых туфлях на каблуках сделала изящный реверанс перед Ее Величеством королевой. Примечательно, что рядом с ней на фото запечатлена принцесса Беатрис, внучка королевы, которая в реверанс не присела. А вот принц Уильям стоит немного позади и склонил голову перед бабушкой-королевой.

Кейт Миддлтон делает реверанс перед королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

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