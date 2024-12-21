Всегда была с улыбкой: вспоминаем все появления принцессы Кейт на публике в 2024 году

2024-год был очень трудным для британской королевской семьи, ведь они столкнулись с раком. В частности о своей болезни объявил король Чарльз, а затем, после длительных спекуляций, признание публично сделала и принцесса Кейт - жена принца Уильяма.

Она рассказала, что начала курс химиотерапии, поэтому сократит появление на публике. Поэтому на протяжении всего года Кэтрин практически не выходила в свет, а каждое ее появление становилось сенсацией. Ниже мы собрали все выходы принцессы за год.

22 марта

Кэтрин вышла в эфир, где объявила на весь мир, что у нее рак. Она записала ролик в своем любимом полосатом джемпере и джинсах, а ее волосы были, как всегда, безупречно уложены.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

15 июня

Принцесса впервые появилась на публике. Кэтрин со всей своей семьей посетила парад Trooping the Color в Лондоне. Она выбрала скромный и, как всегда, очень элегантный наряд - белое платье прямого силуэта с бантом на груди. Этот наряд был от ее любимого бренда Jenny Packham.

Кэтрин, принцесса Уэльская, на параде Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

14 июля

Спустя месяц Кейт опять порадовала поклонников своим выходом - она посетила финальный день теннисного чемпионата Уимблдон-2024. На это спортивное мероприятие она пришла с сестрой и дочерью. На принцессе было фиолетовое платье.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

9 сентября

На своих страницах в соцсетях принц и принцесса объявили, что Кэтрин завершила курс химиотерапии и опубликовали трогательное видео. В этом ролике она появилась в нежном и простом платье.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

10 октября

Кейт и Уильям совершили не анонсированный визит в Саутпорт. Кэтрин появилась на публике в элегантном осеннем наряде, который полностью был подобран в коричневых цветах.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

9 ноября

Кэтрин посетила Фестиваль памяти Королевского британского легиона в Королевском Альберт-холле. На ней был элегантный наряд черного цвета.

Кэтрин, принцесса Уэльская, и принц Уильям / Фото: Associated Press

10 ноября

Принцесса и ее семья вышли на балкон в Лондоне. Это было важное мероприятие, которое она тоже решила не пропускать, ведь ежегодно члены британской королевской семьи присоединяются к политикам, ветеранам и представителям общественности, чтобы почтить память тех, кто погиб в бою.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

3 декабря

Принц Уильям и принцесса Кэтрин приветствовали в Лондоне эмира Катара и его супругу. На мероприятии Уэльская появилась в самом модном цвете 2024 года - бордовом, а также надела роскошное колье-чокер с жемчугом.

Кэтрин, принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

6 декабря

Кэтрин провела в Лондоне свой уже ежегодный концерт рождественских колядок Together at Christmas, который проводится в Вестминстерском аббатстве. Надела на мероприятие она образе в красно-черных цветах.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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