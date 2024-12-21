Всегда была с улыбкой: вспоминаем все появления принцессы Кейт на публике в 2024 году

Она не часто радовала поклонников своими появлениями.
2024-год был очень трудным для британской королевской семьи, ведь они столкнулись с раком. В частности о своей болезни объявил король Чарльз, а затем, после длительных спекуляций, признание публично сделала и принцесса Кейт - жена принца Уильяма.
Она рассказала, что начала курс химиотерапии, поэтому сократит появление на публике. Поэтому на протяжении всего года Кэтрин практически не выходила в свет, а каждое ее появление становилось сенсацией. Ниже мы собрали все выходы принцессы за год.
22 марта
Кэтрин вышла в эфир, где объявила на весь мир, что у нее рак. Она записала ролик в своем любимом полосатом джемпере и джинсах, а ее волосы были, как всегда, безупречно уложены.
15 июня
Принцесса впервые появилась на публике. Кэтрин со всей своей семьей посетила парад Trooping the Color в Лондоне. Она выбрала скромный и, как всегда, очень элегантный наряд - белое платье прямого силуэта с бантом на груди. Этот наряд был от ее любимого бренда Jenny Packham.
14 июля
Спустя месяц Кейт опять порадовала поклонников своим выходом - она посетила финальный день теннисного чемпионата Уимблдон-2024. На это спортивное мероприятие она пришла с сестрой и дочерью. На принцессе было фиолетовое платье.
9 сентября
На своих страницах в соцсетях принц и принцесса объявили, что Кэтрин завершила курс химиотерапии и опубликовали трогательное видео. В этом ролике она появилась в нежном и простом платье.
10 октября
Кейт и Уильям совершили не анонсированный визит в Саутпорт. Кэтрин появилась на публике в элегантном осеннем наряде, который полностью был подобран в коричневых цветах.
9 ноября
Кэтрин посетила Фестиваль памяти Королевского британского легиона в Королевском Альберт-холле. На ней был элегантный наряд черного цвета.
10 ноября
Принцесса и ее семья вышли на балкон в Лондоне. Это было важное мероприятие, которое она тоже решила не пропускать, ведь ежегодно члены британской королевской семьи присоединяются к политикам, ветеранам и представителям общественности, чтобы почтить память тех, кто погиб в бою.
3 декабря
Принц Уильям и принцесса Кэтрин приветствовали в Лондоне эмира Катара и его супругу. На мероприятии Уэльская появилась в самом модном цвете 2024 года - бордовом, а также надела роскошное колье-чокер с жемчугом.
6 декабря
Кэтрин провела в Лондоне свой уже ежегодный концерт рождественских колядок Together at Christmas, который проводится в Вестминстерском аббатстве. Надела на мероприятие она образе в красно-черных цветах.
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