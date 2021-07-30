Всегда была яркой: вспоминаем, как в этот день 61-летняя Елизавета II открывала станцию метро

Всегда была яркой: вспоминаем, как в этот день 61-летняя Елизавета II открывала станцию метро

Британская королева Елизавета II всегда умела выделяться на публике с помощью ярких костюмов.

Сейчас ей 95, а она по-прежнему появляется на публичных мероприятиях только в ярких платьях и пальто, к которым непременно подбирает шляпу в тон и желательно с цветами или перьям.

Мы отыскали новый снимок их архива, который был сделан в этот день – 30 июля 1987 года, когда 61-летняя королева Елизавета II с билетом в руках ждет прибытия контролируемого компьютером поезда Доклендского легкого метро, который должен прибыть на станцию Тополь в Восточном Лондоне. Открытие этого метро состоялось 31 августа 1987 года для обслуживания вновь отстраиваемого района Доклендс в Лондоне.

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева запечатлена в голубом пальто под которым, похоже, была блузка с интересным тройным воротником, белой шляпе с синей лентой, белых перчатках, а также с жемчужным ожерельем из трех нитей и в жемчужных серьгах. Снимок цветной и можно рассмотреть, что уже тогда Елизавета красила губы ярко-розовой помадой.

Ранее невестка королевы Елизаветы – графиня Уэссекская Софи рассекретила информацию почему же Ее Величество носит только яркие наряды. Это делается для того, чтобы в толпе монарха всегда могли увидеть.

Королева Елизавета II / Getty Images

Очень часто на публичных мероприятиях присутствует множество людей, и все хотят увидеть Елизавету II, а она, надевая такие вещи, дает возможность разглядеть хотя бы пуговицу на ее пальто.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Королева Елизавета II в желтых нарядах (27 фото)

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