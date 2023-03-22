Всегда его любила: эффектные выходы королевы Елизаветы II в мехах

Королева Елизавета II была очень яркой женщиной. И в молодости часто появлялась на публике в меховых пальто или накидках. Любовь к мехам у монарха длилась достаточно долго, пока в 2019 году она не заявила, что больше натуральный мех носить не будет.

Тогда все наряды Ее Величества с натуральным мехом из зимнего гардероба заменили на наряды с искусственным мехом. В последние десятилетия ее царствования королеву часто критиковали защитники животных. Поэтому монарх решила отказаться от натурального меха, о чем рассказала публично ее стилист Анджела Келли в своей книге мемуаров.

Мы решили вспомнить некоторые выходы покойной королевы Елизаветы II в мехах.

Еще будучи маленькой принцессой Елизавета носила меховые пальто. На этом фото она в роли подружки невесты присутствует на свадьбе леди Мэй Кембридж и капитана Генри Абеля Смита в деревенской церкви Святой Марии в Балкомбе, Сассекс, в октябре 1931 года. Ей всего пять лет.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

В молодые годы своего правления королеву тоже часто видели в меховых накидках. На этом фото она вместе с супругом принцем Филиппом на торжественном мероприятии во время официального визита во Францию, Париж, апрель 1957 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

А этот кадр был сделан 4 ноября 1952 года, Ее Величество королева Елизавета выехала из Букингемского дворца в Вестминстер на открытие парламента. Первое ее открытие в лице королевы Великобритании.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В1962 году королева Елизавета II присутствовала на Королевском эстрадном представлении и тоже была в меховой накидке, одетой поверх платья, расшитого драгоценными камнями.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Меха Ее Величество часто надевала на открытие парламента, этот кадр сделали 3 декабря 2008 года в Лондоне.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета ll прибывает в Палату лордов на государственное открытие парламента 15 ноября 2006 года в Лондоне.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

А здесь на фото королева Елизавета II прибыла в Empire Theater на Королевское эстрадное представление, 3 декабря 2007 года в Ливерпуле. Меховое манто прекрасно дополняет ее белое платье, усыпанное стразами.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали идеальный total black look королевы Елизаветы II, который она не часто демонстрировала на публике.

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