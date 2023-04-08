Всегда элегантна и яркая: образы принцессы Кейт на пасхальной службе

Всегда на это мероприятие принцесса надевала образы, в которых ранее уже появлялась на публике. Сделает ли она так и в этом году, пока остается загадкой.

9 апреля в Великобритании будут отмечать Пасху. Традиционно ожидается, что члены британской королевской семьи посетят службу в церкви. Больше всего, конечно же, многих интересует, какой наряд на богослужение в этом году выбрала принцесса Кэтрин.

На праздничной службе она появлялась не каждый год, хотя замужем за Уильямом с 2011 года. В преддверии праздника предлагаем посмотреть, какие наряды принцесса Уэльская надевала на это мероприятие, когда его посещала.

2014 год

Праздник в том году припал как раз на тур королевской пары в Австралию, поэтому там же они и посетили службу. На Кэтрин был образ в нежно-голубом цвете от Alexander McQueen и серая шляпа сделанная на заказ брендом Jane Taylor Millinery.

Принцесса Кейт на пасхальной службе / Фото: Getty Images

Из аксессуаров принцесса (тогда она еще была герцогиней Кембриджской) выбрала серый замшевый клатч от Alexander McQueen (без застежки в виде черепа) и туфли-лодочки LK Bennett Harper. На ее запястье красовались часы Cartier Ballon Bleu, а в ушах были красивые серьги.

Принцесса Кейт на пасхальной службе / Фото: Getty Images

2017 год

Тогда Кэтрин отдала предпочтение наряду в молочном оттенке - это было очень нежное платье-пальто с декоративными строчками. Наряд на заказ для нее сделала ее любимый дизайнер Кэтрин Уокер, однако оно не было новым и Кейт надевала его уже ранее. Под пальто у нее была плиссированная юбка.

Принцесса Кейт на пасхальной службе / Фото: Getty Images

Образ принцесса дополнила шляпкой-таблеткой с бантом в стиле Джеки Кеннеди от Lock & Co., клатчем Etui Bags, и серьгами с жемчужинами королевы Елизаветы II.

Принцесса Кейт на пасхальной службе / Фото: Getty Images

2018 год

В тот раз Кейт была беременна третьим ребенком - принцем Луи. На службе она появилась в коричневом образе. Пальто королевской особы было от Кэтрин Уокер и ранее она его уже тоже одевала.

Принцесса Кейт на пасхальной службе / Фото: Getty Images

Из аксессуаров она выбрала шляпу-таблетку от Lock & Co, туфли от Gianvito Rossi, небольшой клатч, крупные серьги от Balenciaga и брошь, похожую на них по дизайну.

Принцесса Кейт на пасхальной службе / Фото: Getty Images

2019 год

На этой службе Кейт решила повторить свой австралийский лук, поэтому надела то же пальто и платье, и и в 2014 году. Единственным отличием стала брошь с бриллиантами.

Принцесса Кейт на пасхальной службе / Фото: Getty Images

2022 год

Это был первый раз, когда Кейт взяла на службу детей. Образ она выбрала очень женственный и нежный - платье-пальто в голубом цвете от Emilia Wickstead, которое дополнила туфлями-лодочками и клатчем.

Принцесса Кейт на пасхальной службе / Фото: Getty Images

Также на принцессе была синяя повязка на голове с бантом от бренда Jane Taylor London, серьги с золотом и жемчугом от Cassandra Goad.

Принцесса Кейт на пасхальной службе / Фото: Getty Images

Ожидается, что принц и принцесса Уэльские посетят церковь в пасхальное воскресенье в этом году вместе со своими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

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