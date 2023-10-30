Всегда хотела большего: как королева Елизавета II однажды указала Меган Маркл ее "место"

Герцогиня Сассекская после свадьбы с принцем Гарри не скрывала своих аппетитов.
Королева сделала молодым супругам роскошный подарок – коттедж Фрогмор, но у Меган были другие планы.
Королевская чета мечтала о еще более величественной резиденции и хотела жить в самом Виндзорском замке, то есть рядом с Ее Величеством королевой. Об этом сообщила королевский редактор Sunday Times Ройя Никка, пишет express.
Королева Елизавета II отклонила просьбу пары, хотя, как известно, очень любила своего младшего внука, принца Гарри. Скорее всего, в королевском ответе значилось, что в холодном и просторном Виндзорском замке молодой семье будет жить не комфортно.
В 2023 году Меган и Гарри потеряли возможность вернуться и во Фрогморт-коттедж. После выхода книги Гарри его отец - король Чарльз III - приказал сыну и его жене забрать вещи из резиденции. Теперь герцог Сассекский подыскивает новый дом в Великобритании.
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