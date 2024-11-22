Всегда идеален: как выглядит маникюр 86-летней королевы Софии

86-летняя королева Испании всегда следит за тем, как выглядят ее руки, а на ее ногтях почти безупречный маникюр.

В отличие от ее невестки королевы Летиции, София – мать правящего короля Испании Филиппа VI – любит и часто делает маникюр. Чаще всего на ее пальцах можно увидеть именно французский. Он подходит практически под любой образ, и королева пользуется этим лайфхаком.

Королева София / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам фото маникюра королевы Летиции. Супруга короля Филиппа предпочитает натуральность. Ее ногти также выглядят ухоженно, но она не покрывает их лаком.

Королева София / Фото: Getty Images

Также мы сделали для вас подборку фотографий маникюра других членов королевских домов Европы.

Королева София / Фото: Getty Images

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