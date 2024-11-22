Всегда идеален: как выглядит маникюр 86-летней королевы Софии

86-летняя королева Испании всегда следит за тем, как выглядят ее руки, а на ее ногтях почти безупречный маникюр.
В отличие от ее невестки королевы Летиции, София – мать правящего короля Испании Филиппа VI – любит и часто делает маникюр. Чаще всего на ее пальцах можно увидеть именно французский. Он подходит практически под любой образ, и королева пользуется этим лайфхаком.
Ранее мы показывали вам фото маникюра королевы Летиции. Супруга короля Филиппа предпочитает натуральность. Ее ногти также выглядят ухоженно, но она не покрывает их лаком.
Также мы сделали для вас подборку фотографий маникюра других членов королевских домов Европы.
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