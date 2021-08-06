Всегда любила корги: как юная принцесса Елизавета ездила на отдых с семьей

Принцесса Елизавета всегда любила собак, особенно собак породы корги.

В этот день 6 августа 1936 года королева-мать Елизавета вместе со своими дочерьми принцессами Елизаветой и Маргарет и двумя домашними собаками была запечатлена на железнодорожном вокзале Юстон в Лондоне, когда королевская семья готовилась к отъезду на отдых в замке Гламис. Шотландский замок расположен рядом с деревней Гламс, в округе Ангус, в ранее крепость считалась королевским охотничьим домиком. Принцесса Елизавета одета в пальто, белые гольфы и балетки, примерно в таком же образе запечатлена и ее младшая сестра Маргарет. Королева-мать одета в черное пальто с меховым воротником и лаконичную шляпку.

Принцесса Елизавета, ее сестра Маргарет и королева-мать Елизавета с собаками отправляются на отдых / Associated Press

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Собак породы корги британская королева Елизавета II любит с детства. Первый питомец у королевы появился, когда ей было 7 лет, и с тех пор Ее Величество была хозяйкой более трех десятков собак.

Как известно, члены британской королевской семьи очень любят Шотландию, особенно трепетно к отдыху там относится королева Елизавета II. На прошлой неделе мы писали, что Ее Величество отправилась в замок Балморал – свою шотландскую резиденцию, и это лето королева проведет там впервые без супруга принца Филиппа, скончавшегося в апреле 2021 года.

Королева Елизавета II с собаками породы корги / Getty Images

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