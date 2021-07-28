Всегда любила яркие костюмы: королева Елизавета II и ее эффектный образ 35-летней давности

Мы отыскали в фотоархивах интересное фото.

На снимке, датированном 28 июля 1986 года, Ее Величество королева Елизавета II пожимает руку австралийскому пловцу Роберту Глериа, когда он получил золотую медаль на церемонии вручения призов в мужском заплыве на дистанцию 200 метров вольным стилем в Королевском бассейне Содружества в Эдинбурге во время XIII Игр Содружества.

Королева Елизавета II / Associated Press

Елизавете II на фото 60 лет, но уже тогда монарх любила выделяться среди толпы и предпочитала для публичных выходов яркие аутфиты. На ней было желтое пальто, под которым виднелось такое же платье в тон и белых перчатках. На шее у королевы было жемчужное ожерелье, любовь к жемчугу не прошла и со временем, сегодня Елизавета II все так же верна любимым украшениям. Также у Елизаветы еще темные волосы, которые накручены локонами, на губах помада, а на груди пришпилена брошка. Похоже, это та самая брошь в которой королева появлялась на публике недавно.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Украшение она получила в наследство от своей прапрабабушки королевы Виктории. Именно эту брошку монарх надела 9 сентября 2015 года, когда она превзошла саму королеву Викторию как самый долго правящий монарх Великобритании.

Этот выбор означал, что трио драгоценных камней навсегда будут ассоциироваться с королевами, прослужившими долгое время.

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Украшения королевы Елизаветы II (16 фото)

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