Всегда одевается одинаково на свадьбы: странные, дорогие и идентичные образы 75-летней принцессы Лихтенштейна

Принцесса Лихтенштейна Изабелла и ее муж принц Филипп / © Getty Images

Реклама

30 августа в Лихтенштейне состоялась свадьба 28-летней принцессы Марии Каролины, на которой собралась вся их аристократическая семья.

Свадьба принцессы Марии Каролины / © Getty Images

Но кроме невесты, в тот день под прицелы папарацци попала еще одна модница — 75-летняя принцесса Лихтенштейна Изабелла.

Женщина редкая гостья на мероприятиях, но ее образ покорил многих — дело в том, что Изабелла носила яркий наряд с голубым жакетом-пальто украшенным тремя бантиками, брюки белого цвета и кружевную водолазку. Главным украшением этого образа была огромная шляпа с декором, роскошные серьги и небольшая сумка от Chanel. Также принцесса Изабелла носила туфли черного цвета на огромных платформах.

Реклама

Принцесса Лихтенштейна Изабелла и ее муж принц Филипп на свадьбе 30 августа 2025 года / © Getty Images

Однако такой образ для нее совершенно привычный, ведь она так одевается на все свадьбы своих родственников: яркий жакет-пальто, брюки, широкополая шляпа и сумка Chanel в цвет наряда.

Часто ее наряды отшиты в одном цвете и фасоне, но она их дополняет разными аксессуарами. Предлагаем посмотреть на некоторые из ее необыных ансамблей.

Принцесса Лихтенштейна Изабелла и ее муж принц Филипп на свадьбе во Франции, 2013 год / © Getty Images

Принцесса Лихтенштейна Изабелла и ее муж принц Филипп на свадьбе в Албании, 2016 год / © Getty Images

Принцесса Лихтенштейна Изабелла и ее муж принц Филипп на свадьбе в Париже, 2019 год / © Getty Images

Принцесса Изабелла, родила 23 ноября 1949 года под именем Изабелла Фернанда Жизлен Гийеметт Элизабет де л’Арбр де Маландер. Она является женой принца Филиппа — представителя княжеской семьи Лихтенштейна и младшего брата ныне правящего князя Ханса-Адама II.

До встречи с принцем Лихтенштейна Изабелла уже имела связи с королевской семьей, поскольку являлась крестницей королевы Бельгии Елизаветы. Она сначала обучалась на дому, затем занималась балетом и музыкой, а затем изучала археологию в Брюсселе.

Реклама

Она вышла замуж за Филиппа 11 сентября 1971 года. У пары трое детей: принц Александр, принц Венцеслаус и принц Рудольф. Поскольку Изабелла не исполняет никаких королевских обязанностей, она живет на два дома в Вадуце и Париже.