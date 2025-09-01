- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 2 мин
Всегда одевается одинаково на свадьбы: странные, дорогие и идентичные образы 75-летней принцессы Лихтенштейна
Она обожает яркие наряды и аксессуары, но крайне редко появляется на публике.
30 августа в Лихтенштейне состоялась свадьба 28-летней принцессы Марии Каролины, на которой собралась вся их аристократическая семья.
Но кроме невесты, в тот день под прицелы папарацци попала еще одна модница — 75-летняя принцесса Лихтенштейна Изабелла.
Женщина редкая гостья на мероприятиях, но ее образ покорил многих — дело в том, что Изабелла носила яркий наряд с голубым жакетом-пальто украшенным тремя бантиками, брюки белого цвета и кружевную водолазку. Главным украшением этого образа была огромная шляпа с декором, роскошные серьги и небольшая сумка от Chanel. Также принцесса Изабелла носила туфли черного цвета на огромных платформах.
Однако такой образ для нее совершенно привычный, ведь она так одевается на все свадьбы своих родственников: яркий жакет-пальто, брюки, широкополая шляпа и сумка Chanel в цвет наряда.
Часто ее наряды отшиты в одном цвете и фасоне, но она их дополняет разными аксессуарами. Предлагаем посмотреть на некоторые из ее необыных ансамблей.
Принцесса Изабелла, родила 23 ноября 1949 года под именем Изабелла Фернанда Жизлен Гийеметт Элизабет де л’Арбр де Маландер. Она является женой принца Филиппа — представителя княжеской семьи Лихтенштейна и младшего брата ныне правящего князя Ханса-Адама II.
До встречи с принцем Лихтенштейна Изабелла уже имела связи с королевской семьей, поскольку являлась крестницей королевы Бельгии Елизаветы. Она сначала обучалась на дому, затем занималась балетом и музыкой, а затем изучала археологию в Брюсселе.
Она вышла замуж за Филиппа 11 сентября 1971 года. У пары трое детей: принц Александр, принц Венцеслаус и принц Рудольф. Поскольку Изабелла не исполняет никаких королевских обязанностей, она живет на два дома в Вадуце и Париже.