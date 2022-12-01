Всегда так делает: Меган Маркл выпустила трейлер своего фильма, чтобы отвлечь внимание от тура Уильяма и Кейт

Долгожданный документальный фильм Netflix с участием Гарри и Меган, похоже, скоро выйдет на экраны.
Вокруг премьеры документального фильма о жизни Меган и Гарри ходит столько противоречивых слухов, что мы уже перестали надеяться в конце концов его увидеть. То анонимные инсайдер намекают на то, что там будет взорвана настоящая бомба, способная потрясти основы британской монархии, то, напротив, говорят о том, что все острые моменты из фильма спешно вырезаются и неизвестно, останется ли там что-то еще, кроме того, что мы уже слышали и знаем.
В какой-то момент сразу несколько источников заговорили о том, что фильм, скорее всего, никогда не выйдет, потому что Сассекские и продюсеры Netflix не могут уладить все юридические проблемы.
Однако трейлер все же увидел свет, и фильм, как нам кажется, будет интересным. Во всяком случае многообещающе в плане скандала выглядит даже дата выхода трейлера. Он вышел сегодня, когда все внимание поклонников британской монархии приковано к первому за много лет американскому турне принца и принцессы Уэльских.
Вброс резонансной информации в самое неподходящее для британской королевской семьи время - любимая тактика Меган Маркл. Этот прием впервые был применен Меган на свадьбе принцессы Евгении, когда она перетянула все внимание на себя, сообщив в день свадьбы принцессы о своей первой беременности.
Далее она не однажды пользовалась этой уловкой, чтобы захватить лидерство в информационном поле, например, заявление об уходе из королевской семьи было сделано парой накануне дня рождения Кейт.
А обложка книги о паре, написанной якобы со слов близких друзей Меган и Гарри, появилась в Сети в день рождения принцессы Шарлотты – дочери Уильяма и Кейт.
Что же до самого трейлера, то он содержит много личных фотографий, из которых особый интерес представляют несколько, на которых Меган плачет.
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