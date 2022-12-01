Всегда так делает: Меган Маркл выпустила трейлер своего фильма, чтобы отвлечь внимание от тура Уильяма и Кейт

Вокруг премьеры документального фильма о жизни Меган и Гарри ходит столько противоречивых слухов, что мы уже перестали надеяться в конце концов его увидеть. То анонимные инсайдер намекают на то, что там будет взорвана настоящая бомба, способная потрясти основы британской монархии, то, напротив, говорят о том, что все острые моменты из фильма спешно вырезаются и неизвестно, останется ли там что-то еще, кроме того, что мы уже слышали и знаем.

В какой-то момент сразу несколько источников заговорили о том, что фильм, скорее всего, никогда не выйдет, потому что Сассекские и продюсеры Netflix не могут уладить все юридические проблемы.

Однако трейлер все же увидел свет, и фильм, как нам кажется, будет интересным. Во всяком случае многообещающе в плане скандала выглядит даже дата выхода трейлера. Он вышел сегодня, когда все внимание поклонников британской монархии приковано к первому за много лет американскому турне принца и принцессы Уэльских.

Вброс резонансной информации в самое неподходящее для британской королевской семьи время - любимая тактика Меган Маркл. Этот прием впервые был применен Меган на свадьбе принцессы Евгении, когда она перетянула все внимание на себя, сообщив в день свадьбы принцессы о своей первой беременности.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Далее она не однажды пользовалась этой уловкой, чтобы захватить лидерство в информационном поле, например, заявление об уходе из королевской семьи было сделано парой накануне дня рождения Кейт.

А обложка книги о паре, написанной якобы со слов близких друзей Меган и Гарри, появилась в Сети в день рождения принцессы Шарлотты – дочери Уильяма и Кейт.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Что же до самого трейлера, то он содержит много личных фотографий, из которых особый интерес представляют несколько, на которых Меган плачет.

Король Чарльз III, принц Уильям, принцесса Кейт, герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Getty Images

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