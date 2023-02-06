Всегда так делала: как королева Елизавета II поправляла макияж на публике

Королева Елизавета II до последнего дня жизни следила за тем, чтобы ее губы были накрашены помадой, где бы она ни появлялась.

Известно, что в своей сумочке Ее Величество всегда носила маленькое зеркало и губную помаду. Хотя на публике редко когда доставала зеркало, чтобы подправить макияж. Губы Елизавета II умела красить и без зеркала, просто открыв тюбик, и этот момент не раз попадал в объективы фотографов.

Это фото было сделано в феврале 1977 года, королева Елизавета II и принц Филипп тогда были на Фиджи. Фотограф запечатлел, как Ее Величество незаметно для всех подкрашивала губы.

Королева Елизавета II, 1977 год / Фото: Getty Images

А это уже кадр 2014 года, королева и ее муж принц Филипп присутствовали на церемонии открытия Игр Содружества в Глазго в Селтик-парке. Сидя на трибунах, Елизавета достала из сумки розовую помаду и принялась без стеснения поправлять макияж.

Королева Елизавета II, 2014 год / Фото: Getty Images

За долгие годы правления монарх научилась делать это в любых местах и при любых обстоятельствах. Последний раз мы видели королеву за этим занятием во время визита на Королевскую Виндзорскую конную выставку накануне платинового юбилея правления. Известно, что Елизавета II предпочитает помады бренда Elizabeth Arden, что символично, а также любит бренд Clarins.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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