Всегда выглядела потрясно: вспоминаем наряды, которые принцесса Диана носила на Рождество

На протяжении многих лет британская королевская семья семья празднует Рождество все вместе. Они собираются зачастую в стенах замка в Виндзоре или Сандрингеме, а также 25 декабря посещают церковную службу.

После свадьбы с Чарльзом, леди Диана стала частью королевской семьи и тоже стала посещать семейные рождественские собрания, хотя очень сильно их не любила. Как выразилась сама принцесса Диана, традиционные рождественские празднования в Сандрингеме были "крайне напряженными", а сама она однажды назвала этот опыт "ужасающим и разочаровывающим" и иногда даже убегала оттуда пораньше. Продолжала посещать традиционную службу принцесса и после того, как ее отношения с мужем были окончательно "сломлены", но официально они продолжали еще быть женаты.

Однако нельзя не заметить, что наряжалась она всегда на эти мероприятия особенно интересно и по тогдашней моде. Предлагаем посмотреть на 11 образов самой любимой принцессы, которые она носила на Рождество 25 декабря.

1981 год

Для своего первого Рождества в статусе принцессы Диана выбрала наряд голубого цвета. Это был комплект из пальто с вышивкой и шляпки, которые она носила в сочетании с черными перчатками, клатчем и туфлями. В ее ушах можно рассмотреть серьги из жемчуга. Фото сделано после рождественской службы на территории в часовни Святого Георгия в Виндзоре.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

1982 год

Через год принцесса выбрала наряд, который подчеркивал ее фигуру. На ней был розовый костюм - жакет и платье выполненные из ткани в цветочный принт. Носила наряд принцесса со шляпой, клатчем и любимым чокером из жемчуга.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

1983 год

На эту церковную службу Диана надела очень креативный костюм, который вызывал любопытство, ведь на жакете и юбке аристократки были довольно большие воланы. Носила этот наряд она в сочетании с креативной шляпкой украшенной вуалью, а также клатчем и туфлями винного оттенка. На руке принцессы можно заметить особый золотой браслет, который ей подарил Чарльз.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

1984 год

Ее образ в этот раз был синего цвета и соответствовал оттенку ее помолвочного кольца. Обязательной частью рождественского наряда Дианы была шляпа и перчатки, но в этот раз она дополнила свой ансамбль также черным галстуком-бабочкой.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

1985 год

Это фото было сделано после того, как леди Диана покидала церковь Святой Марии Магдалины после рождественской службы в Сандрингеме. На принцессе красное пальто от Piero de Monz с черными пуговицами, шляпа и муфта.

Принцесса Диана в Сандрингеме, 1985 год / Фото: Getty Images

1987 год

Принцесса Диана запечатлена на территории церкви в Виндзоре. На ней было оригинальное желтое пальто в черный клетчатый принт. Интересности наряду добавляли бархатные элементы на шляпе, талии, а также ее перчатки. Сапоги принцесса надела на низком ходу и замшевые.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

1988 год

25 декабря 1988 года принцесса просто сияла. На ней был черно-синий костюм и широкополая шляпа с пером. Наряд отлично подчеркивал фигуру.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

1990 год

Это тоже снимок после рождественской службы в церкви Сандрингема. Диана выбрала твидовый костюм, у которого были оригинальные полосатые акценты на лацканах и манжетах.

Принцесса Диана в Сандрингеме, 1990 год / Фото: Getty Images

1991 год

Для еще одного нелюбимого Рождества в Сандрингеме она подобрала свой ансамбль василькового оттенка. Жакет Дианы был немного удлинен и не имел пуговиц, а шляпу украшал бант.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

1993 год

Ярко красное пальто (напоминает также любимое пальто принцессы Кейт) Диана носила с черным. На ней была роскошная шляпа, блуза из атласного шелка и юбка. Это был очень красивый и элегантный образ, который полностью соответствовал моде 90-х.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

1994 год

Этот наряд красивой принцессы отличался от предыдущих, ведь впервые она надела коричневый цвет. На ней было пальто с меховой отделкой и такая же шляпа. Носила под ним она черное платье с роскошным разрезом, а также обула коричневые ботильоны с узором.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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