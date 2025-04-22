Всего два ингредиента: каким было любимое блюдо на обед у королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II / © Associated Press

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У покойной королевы было любимое обеденное блюдо, которое было очень полезным.

Как рассказали бывшие королевские повара, Елизавета II часто ела жареную камбалу на обед поверх подложки из вялого шпината или цуккини. Обед был не только низкокалорийным, но и богатым белком с большим количеством необходимых питательных веществ. Считается, что это одна из причин, по которой обеденный прием пищи был любимым для покойной королевы, которая придерживалась очень здоровой диеты, пишет express.

Королева Елизавета II / © Getty Images

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал, что помимо ее любимого блюда на обед, она также очень любила филе с соусом из грибов и виски на ужин, особенно в сочетании с олениной.

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Известно, что она старалась избегать крахмалистой пищи, такой как макароны и картофель, когда ела в одиночестве. Ела королева мало, но часто, поэтому на послеобеденный чай она любит шоколадный бисквитный торт и имбирный пирог, а ее любимые сэндвичи были с огурцом, яйцом и копченым лососем.

Здорового рациона придерживается и ее сын король Чарльз. Он известен своей любовью к здоровой пище, в том числе к большому количеству рыбы и овощей.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали, какие продукты не ест принцесса Уэльская Кейт.

Королева Елизавета II с матерью Елизаветой Боуз-Лайон и сестрой Маргарет / © Getty Images Королева Елизавета II с матерью Елизаветой Боуз-Лайон / © Getty Images Королева Елизавета II с матерью Елизаветой Боуз-Лайон / © Getty Images Принцесса Елизавета II с семьей / © Getty Images Королева Елизавета II со своей дочерью принцессой Анной / © Getty Images Королева Елизавета II с матерью Елизаветой Боуз-Лайон и сестрой принцессой Маргарет / © Getty Images Елизавета Боуз-Лайон с родителями и сестрой / © Associated Press Принц Филипп и королева Елизавета II с детьми / © Associated Press Принцесса Маргарет, королева-мать и королева Елизавета II / © Associated Press Елизавета Боуз-Лайон с королевой Елизаветой II / © Getty Images