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Всего два ингредиента: каким было любимое блюдо на обед у королевы Елизаветы II
Вчера, 21 апреля, мы могли бы праздновать 99-летие королевы Елизаветы II, если бы она до него дожила.
У покойной королевы было любимое обеденное блюдо, которое было очень полезным.
Как рассказали бывшие королевские повара, Елизавета II часто ела жареную камбалу на обед поверх подложки из вялого шпината или цуккини. Обед был не только низкокалорийным, но и богатым белком с большим количеством необходимых питательных веществ. Считается, что это одна из причин, по которой обеденный прием пищи был любимым для покойной королевы, которая придерживалась очень здоровой диеты, пишет express.
Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал, что помимо ее любимого блюда на обед, она также очень любила филе с соусом из грибов и виски на ужин, особенно в сочетании с олениной.
Известно, что она старалась избегать крахмалистой пищи, такой как макароны и картофель, когда ела в одиночестве. Ела королева мало, но часто, поэтому на послеобеденный чай она любит шоколадный бисквитный торт и имбирный пирог, а ее любимые сэндвичи были с огурцом, яйцом и копченым лососем.
Здорового рациона придерживается и ее сын король Чарльз. Он известен своей любовью к здоровой пище, в том числе к большому количеству рыбы и овощей.
Напомним, недавно мы рассказывали, какие продукты не ест принцесса Уэльская Кейт.