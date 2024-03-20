Всего три слова: что сказала Анна Винтур о свадебном платье Меган Маркл

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Свадебное платье для Меган разработала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая на тот момент была креативным директором Модного французского дома Givenchy.

Клэр Уэйт Келлер показывает эскиз свадебного платья Меган Маркл / Фото: Associated Press

Создавая свадебный наряд для будущей супруги принца Гарри, Клэр Уэйт Келлер руководствовалась двумя основными принципами – чистота и простота.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Платье было максимально простым, на нем не было кружева и других замысловатых деталей. И хотя Меган обвинили в том, что она повторила свадебный образ первой европейской темнокожей принцессы, наряд оценила даже главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Анна Винтур / Фото: Associated Press

Говоря о свадебном платье Меган, Анна сказала: "Оно было изысканным, шикарным, взрослым. Я подумала, что она выглядела фантастически", - цитируют редактора журналисты express.

Также в платье Меган был один секрет, о котором не знала даже невеста.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

В подол ее платье дизайнер вшила лоскут синей ткани. И это был не просто кусок синей ткани, а материал из платья, в котором Меган появилась на первом свидании с принцем Гарри. Это был идеальный личный сувенир, который был тайно спрятан внутри платья Клэр Уэйт Келлер.

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