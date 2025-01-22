Всему виной ее туфли: Трамп рассказал, что первая леди испытывала дискомфорт на инаугурации

Президент решил немного пошутить в своей речи и рассказал о жене.

В день инаугурации Дональда Трампа, его супруга Мелания, появилась в наряде созданном для нее брендом Adam Lippes, а также шляпу в стиле канотье от Eric Javits. Завершила свой лук она туфлями-лодочками от Manolo Blahnik на вісоких шпильках.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Туфли были изготовлены из темно-синей, практически черной замши и имели каблука высотой в 10 сантиметров, который подчеркивали стройные ноги первой леди и бывшей модели. Стоимость такой пары составляет 825 долларов. Однако, по словам самого Трампа, его жена испытывала дискомфорт в тот день.

Обращаясь к толпе он похвалил свою жену за то, что она "была невероятной" в этот знаменательный день, несмотря на то, что ее ноги "жутко болели".

"У меня невероятная первая леди", - восторженно сказал Дональд. "Я не должен этого говорить. Я сейчас попаду в ад, когда скажу это, но у нее ужасно болят ноги. Знаете, эти каблуки". Также Трам пошутил, что в шляпе, которую надела его жена ее чуть не сдуло ветром.

Напомним, что 22 января пара празднует 20 лет в браке. Дональд и Мелания поженились в 2005 году в церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич, Флорида. На невесте в тот день было роскошное и очень дорогое платье от бренда Christian Dior.

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