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Дата публикации
Категория
Общество
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Всему виной семейная традиция: король Чарльз не поедет на похорон Харальда V Норвежского

Принц Уэльский отправится в Осло от имени британского монарха, а принцесса Анна посетит мероприятие в личном качестве в связи с ее близкими отношениями с новым королем Хоконом VIII.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Харальд V и король Чарльз III

Король Харальд V и король Чарльз III / © Getty Images

Британская королевская семья решила, кто будет представлять ее на похоронах Харальда V Норвежского, скончавшегося 28 августа в возрасте 89 лет.

По данным Букингемского дворца принц Уильям отправится в Осло 9 сентября от имени своего отца, короля Чарльза III, который решил следовать одной из своих традиций: не присутствовать лично на похоронах других глав государств.

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images

Решение, подтвержденное Букингемским дворцом , не связано с какими-либо семейными разногласиями. Совсем наоборот. Король Чарльз и король Харальд V поддерживали особенно тесные отношения в европейских королевских домах. Они были двоюродными братьями и имели общее происхождение через короля Эдуарда VII и Александру Датскую.

После известия о смерти норвежского короля британский монарх опубликовал трогательное послание, в котором вспомнил покойного как очень любимого члена семьи и друга, подчеркнув его чувство долга, человечность и любовь, которую он вызывал у норвежцев на протяжении десятилетий.

Однако отсутствие британского короля в Осло соответствует распространенной практике в британской монархии. К принцу Уильяму в этой поездке также присоединится принцесса Анна, сестра короля. Королевская принцесса является крестной матерью нового короля Норвегии – Хокона VIII.

Король Хокон VIII / © Getty Images

Король Хокон VIII / © Getty Images

Похороны состоятся в соборе Осло. Церемония начнется в начале дня и соберет представителей практически всех европейских монархий.

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