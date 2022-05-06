Вслед за Анджелиной Джоли: Джилл Байден полетела на встречу с украинскими беженцами

Вслед за Анджелиной Джоли: Джилл Байден полетела на встречу с украинскими беженцами

Первая леди США продолжает поддерживать Украину.

Вчера, 5 мая, Джилл Байден отправилась в Румынию и Словакию, где она встретится с украинскими беженцами. Ее визит продлится 4 дня.

Папарацци сфотографировали ее перед отлетом на базе ВВС Эндрюс, штат Мэриленд.

Джилл Байден

Жена президента одела к красному пальто аксессуары в цветах украинского флага: синий шарф и желтую маску.

Джилл Байден

Первая леди США пообщается с женщинами и детьми из Украины, поддержит их. День матери она отпразднует в городе Кошице вместе с украинскими переселенцами, которые проживают в центре для беженцев и в специальных школах.

Джилл Байден

Кроме того, Байден встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

К слову, Джилл поддерживает Украину в это нелегкое время, когда Россия полномасштабно вторглась на ее территорию. Недавно первая леди выступила на открытии выставки Института костюма в Метрополитен. Там она появилась во флористическом платье от Tom Ford с голубыми и желтыми цветами. В речи первая леди коснулась важности моды и рассказала о ее значении в политике, вспомнив при этом Украину и свой недавний наряд с подсолнухом.

Напомним, недавно Украину посетила Анджелина Джоли. Голливудская актриса и специальный посол ООН по делам беженцев побывала во Львове и области. Она встретилась с маленькими украинцами, вынужденными эвакуироваться с востока Украины.

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