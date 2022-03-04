Вслед за Чарльзом и королевой Елизаветой II: Сара Йоркская отреагировала на вторжение России в Украину

Вслед за Чарльзом и королевой Елизаветой II: Сара Йоркская отреагировала на вторжение России в Украину

Экс-супруга принца Эндрю опубликовала сториз.

Душераздирающее заявление герцогини Йоркской гласит: "Сегодня мы живем в мире, где факты больше не имеют значения. Все дело в восприятии. Это очень грустно и страшно".

Сара Йоркская опубликовала сторис / Сара Фергюсон/Instagram

Члены королевской семьи не стали отмалчиваться после вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года. Ранее принц Чарльз и герцогиня Корнуольская посетили Украинский католический собор в Лондоне, где поставили свечи и помолились за Украину.

Принц обратился к приглашенным гостям из украинской общины Великобритании с сердечным обращением. "Я должен сказать, что мы с женой были глубоко тронуты всем, что мы услышали сегодня во время нашего визита, и прежде всего необычайной храбростью, великодушием и стойкостью украинской общины перед лицом такой поистине ужасной агрессии".

Также президент Украины Владимир Зеленский лично поблагодарил герцога и герцогиню Кембриджских за слова поддержки.

А королева Елизавета II сделала "щедрое" пожертвование Комитету по чрезвычайным ситуациям в свете продолжающегося конфликта в Украине.

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