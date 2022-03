Вслед за кораблем: какие бьюти-бренды ушли из России

Теперь любителям косметики придется туго, ведь многие из известных брендов ушли из страны-агрессора.

24 февраля Россия цинично напала на Украину и начала уничтожать наши города, убивать детей и беззащитных граждан. Из-за этой войны тысячи людей остались без домов и средств для существования, но бесследно для россиян это все не прошло, ведь многие компании заявили о прекращении своего бизнеса в этой вражеской стране, не желая быть спонсором геноцида.

Уже из РФ вывели свой бизнес IKEA, Coca-Cola, конгломерат LVMH, которому принадлежит огромное количество люксовых брендов, а также сеть косметических магазинов Sephora.

Не найдут россияне больше на полках своих магазинов и эти косметические продукты:

L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Cacharel, Giorgio Armani Parfums and Cosmetics, Lancôme, Vichy, La-Roche-Posay, Redken, Kérastase, Old Spice, Olay, Herbal Essense, Clinique, DKNY, MAC, Bobbi Brown, Micael Kors, Tom Ford Beauty, Dr.Jart+, La Mer, Orijins, Tom Ford Beauty, Too Faced, Tommy Hilfiger, Kilian, Aramis, Darphin, Jo Malone, Estee Lauder, Glamglow, Smashbox, Le Labo, Aveda, Lab Series, Tory Burch, Rodin, Aerin Beauty, Bumble and Bumble.

Estee Lauder / Getty Images

Но, несмотря на войну, продолжает зарабатывать на крови французско-американская косметическая сеть Coty. Компания не собирается уходить с российского рынка. Coty принадлежат около 70 брендов, среди которых: Calvin Klein, Max Factor, Chloe, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci, Lacoste, OPI, philosophy, Rimmel, Stella McCartney, Bruno Banani, Bourjois и Sally Hansen, Wella.

