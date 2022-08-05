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Вслед за выходами герцогини Кейт: рассматриваем образы принцессы Дианы в коротких шортах

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Вслед за выходами герцогини Кейт: рассматриваем образы принцессы Дианы в коротких шортах

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В свое время мама принцев Уильяма и Гарри – Диана – любила появляться на публике в коротких шортах. Особенно ее любовью были велосипедные шорты – настоящий хит среди модниц в 90-х.

Недавно мы рассматривали редкие выходы герцогини Кейт в коротких шортах. Надо отметить, что ее свекровь - принцесса Уэльская - тоже любила иногда нарушать протокол и появлялась на публике в коротких велосипедных шортах.

Герцогиня Кембриджская / © Getty Images
Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

Отметим, согласно протоколу, членам королевской семьи разрешено носить шорты определенной длины только при выполнении официальных обязанностей. Но эта длина, определенно, никак не выше колен.

Принцесса Диана в коротких цветных велосипедках часто отправлялась просто по своим делам, и, естественно, ее фотографировали папарацци.

Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Фото: Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Фото: Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В отпуске, который семья часто проводила с испанскими монархами – королем Хуан Карлосом I и королевой Софией, а также другими родственниками, принцесса Уэльская тоже надевала яркие цветные шорты, уже не велосипедные, а из хлопка.

Принцесса Диана с испанской королевской семьей / © Getty Images
Принцесса Диана с испанской королевской семьей / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская всегда могла похвастаться хорошей фигурой. Также ее часто фотографировали с сыновьями во время отдыха на пляжах.

Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ранее мы собирали для вас подборку звезд, которые так же, как и принцесса Диана, любят носить велосипедки.

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