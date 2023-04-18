Всплыл неожиданный нюанс: за что принцесса Кейт обиделась на Меган Маркл

Королевский биограф Роберт Джобсон заявил, что принцесса Уэльская накопила обиду на герцогиню Сассекскую в день смерти королевы Елизаветы II. Тогда Кэтрин не разрешили поехать в Балморал, чтобы попрощаться с Ее Величеством, и сделано это было для того, чтобы предотвратить присутствие Меган Маркл.

Утверждается, что принцессе Уэльской пришлось неохотно остаться в Англии, поскольку члены королевской семьи бросились в Балморал, чтобы попрощаться с королевой Елизаветой II. И сделано это было для того, чтобы Меган не приехала.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Королевский биограф Роберт Джобсон пишет в своей последней книге "Наш король", что Чарльз приказал обоим остаться дома, поскольку присутствие жен было неуместно.

Отметим, что Чарльз и Камилла присутствовали во время смерти королевы во второй половине дня 8 сентября вместе с принцессой Анной и врачом монарха, профессором сэром Хью Томасом.

Принц Уильям, принцы Эдуард и Эндрю, а также Софи, герцогиня Эдинбургская, позже были замечены прибывающими в шотландское поместье, прежде чем позже к ним присоединился принц Гарри , но, как позже выяснилось, никто из них не успел проститься с монархом, сообщает Mirror.

В тот день принц Гарри настаивал в беседе с королем, что Меган должна приехать с ним. Но Чарльз вмешался, заявив, что с королевой должны быть только дети и внуки. Чарльз также попросил принца Уильяма не приводить Кейт, поскольку "если Кэтрин не приедет, Меган тоже не сможет, жены не должны присутствовать там". Словом, король просто не мог сказать Гарри, что его жену никто не рад видеть в такой момент, поэтому был выбран такой вариант.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, через несколько дней Кейт и Меган вместе с мужьями сфотографировали возле Виндзорского замка, когда они пришли посмотреть, сколько цветов и открыток люди принесли к замку, узнав о кончине королевы.

Принц Уильям, принцеса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

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