Всплыли новые подробности операции принцессы Уэльской, которые напугали королевских поклонников

По данным испанских таблоидов, после операции на брюшной полости принцесса Уэльская Кэтрин находилась в искусственной коме и ее здоровью могла угрожать опасность.

Испанская журналистка Конча Каллеха заявила в популярной испанской программе новостей Fiesta, что 42-летняя принцесса Кейт находилась в коме из-за осложнений, вызванных операцией.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"Врачам пришлось принять радикальные решения в тот момент из-за возникших осложнений. Решением было ввести ее в искусственную кому. Им пришлось ее интубировать. Были серьезные осложнения, которых они не ожидали, потому что операция прошла хорошо, но послеоперационный период прошел не очень хорошо", - заявила она.

Источник во дворце назвал эти утверждения "полной чепухой" и "полностью выдуманными слухами", сообщает издание People.

"Это полная чушь", — сказал The Times источник во дворце. "Эта журналистка не предприняла никаких попыток проверить что-либо из того, что она сказала. По сути, это полностью выдумано, и я буду использовать здесь вежливый английский: это абсолютно не так".

Принцесса Уэльская в настоящее время восстанавливается дома в Виндзоре после операции на брюшной полости, сделанной в прошлом месяце. Вместе с ней находится ее муж принц Уильям, который отменил все рабочие мероприятия и трое их детей.

Принцесса Уэльская с детьми / Фото: Associated Press

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