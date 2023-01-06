Вспомнили в своей речи об Украине: испанские король и королева посетили новогодний военный парад

6 января король Испании Филипп и его супруга королева Летиция посетили традиционное празднование Pascua Militar 2023 - это военная Пасха, также известная как новогодний военный парад. Мероприятие проводилось в Королевском дворце Мадрида.

Королева Летиция и король Филипп / Фото: Getty Images

Король традиционно возглавил торжество в качестве командующего вооруженными силами. Он появился в военной форме.

Дамы по традиции надевают на мероприятие длинное платье или юбку. В этом году Летиция отдала предпочтение платье винного оттенка от бренда Felipe Varela. Наряд был приталенным, имел длинные рукава и украшен кружевом.

Королева Летиция и король Филипп / Фото: Getty Images

Также королева надела туфли в цвет наряда, любимую накидку с отделкой из искусственного меха (в ней она была на этом мероприятии и в прошлом году), и несколько лаконичных золотых украшений.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В Тронном зале король вручил награды 20 комиссарам. В своей речи Его Величество вспомнил Украину:

"2022 год навсегда будет отмечен неоправданной, незаконной и жестокой российской агрессией и вторжением в Украину, которые вернули войну на наш континент и серьезно изменили международный порядок и поставили под серьезную угрозу европейскую безопасность. Но эта война не только не подрывает единство и не вызывает разногласий между всеми нами, кто защищает международное право, свободу, мир, ценит демократию и международный порядок, основанный на правилах, чего удалось добиться, так это укрепить нашу сплоченность и выступить единым фронтом против вторжения в Украину”, - сказал король Филипп.

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