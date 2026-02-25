Королева Максима, король Виллем-Александр и принцесса Амалия встретились с олимпийцами / © Getty Images

Реклама

Нынешние Игры в Милане стали исторически успешными для Нидерландов, ведь спортсмены привезли домой 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Таким образом сборная Нидерландов заняла третье место в медальном зачете, уступив лишь Норвегии и Соединенным Штатам.

Именно поэтому королевская семья встретила спортсменов с размахом и они все вместе позировали для совместного фото на лестнице дворца в Гааге. Королева и коль выбрали для этого мероприятия наряды, которые демонстрировали их поддержку — в образах обоих были оранжевые цвета, которые также присутствуют в форме сборной.

Королева Максима, король Виллем-Александр и принцесса Амалия встретились с олимпийцами / © Getty Images

Король Виллем-Александр дополнил образ оранжевым галстуком, а вот Максима надела монохромный костюм от своего любимого бренда Natan, который включал блузку с драпировками и поясом, и брюки. Также королева дополнила этот наряд каблуками и некоторыми украшениями.

Реклама

Наследница престола — 22-летняя Катарина-Амалия — решила надеть костюм от бренда Max Mara розового оттенка, который одолжила у матери. Также принцесса надела бордовую водолазку и каблуки.

Однако это была не единственная поддержка олимпийцев от королевской семьи, ведь также они посещали сами соревнования в Милане и активно болели на трибунах.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images