Встреча красивых первых леди: Елена Зеленская в черных брюках-палаццо, Мелания Трамп - в белом костюме

Елена Зеленская в рамках официального визита в США встретилась с первой леди Меланией Трамп. Совместное фото со своей американской коллегой она опубликовала в Instagram. На снимке первые леди радостно улыбаются.

«Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства.

Поблагодарила госпожу Меланию за поддержку Украины. Особенно — за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны России против Украины. В частности, за письмо — призыв к Путину о мире для детей. Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире», — написала Елена в посте.

На встрече Зеленская предстала в белом укороченном жакете, белом топе и черных брюках-палаццо со стрелками и поясом. Лук она дополнила черными туфлями-лодочками и круглой брошью на жакете.

Трамп была одета в белый костюм, который состоял из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, и в бежевую блузку. Наряд Мелания скомбинировала с белыми остроносыми туфлями.

Напомним, Елена Зеленская на мероприятии в США появилась в деловом бежевом костюме и черной блузке с V-образным вырезом.