Встреча красивых первых леди: Зеленская в костюме с вышивкой, Дуда – в платье с принтом

Елена Зеленская встретилась со своей польской коллегой Агатой Корнгаузер-Дудой.

Елена поблагодарила ее за поддержку Украины. Она также рассказала о своем фонде Olena Zelenska Foundation, который будет рада презентовать в Польше.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Больше чем коллега. Первая леди Республики Польша Агата Корнгаузер-Дуда для меня является воплощением самой Польши – самоотверженной, дружественной, открытой для украинцев с начала захватнического российского нападения, способного на поступки с прописной буквы", — написала супруга украинского президента.

Сейчас первые леди работают над общим проектом – обменом опытом между украинскими и польскими врачами.

"40 украинских медиков уже готовы овладевать польскими наработками в лечении ожоговых травм. Кроме того, есть запрос на обмен опытом в сфере аэромедицинской эвакуации", — написала Елена в посте.

Еще они обсудили возможность Польши принимать украинских детей-сирот.

Для этой встречи Зеленская выбрала голубо-серый костюм от украинского бренда Lake Studio, состоявшего из жакета без воротника и прямых брюк. На жакете была красивая цветочная вышивка. Талию Елена подчеркнула тонким серым ремешком.

Елена Зеленская и Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди Украины дополнила кожаными черными туфлями на шпильках. Волосы она уложила в прическу с локонами, сделала нежный макияж и украсила уши элегантными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Агата Корнгаузер-Дуда была одета в платье миди с принтом, поверх которого надела темно-зеленый жакет. Лук она дополнила замшевыми темно-зелеными туфлями. Аккуратная прическа и макияж с акцентом на глазах завершили образ первой леди Польши.

Елена Зеленская и Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена в голубо-сером костюме от украинского бренда Lake Studio появлялась в День Независимости Украины, когда она и ее муж почтили память украинских воинов, погибших при защите нашей страны от российских оккупантов.

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