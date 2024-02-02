Встреча первых леди: Елена Зеленская в черном костюме, Эльке Бюденбендер – в изумрудном

Елена Зеленская в рамках своего визита в Берлин встретилась с первой леди Германии Эльке Бюденбендером. Она поблагодарила коллегу за поддержку, которую ее страна оказывает Украине, в частности, за участие в коалиции по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

Елена Зеленская и Эльке Бюденбендер / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Берлин принимает еще одно важное мероприятие – украинско-немецкую конференцию по вопросам психического здоровья, психосоциальной поддержки и реабилитации.

Эта тема мне особенно близка, ведь в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, я инициировала запуск Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"

Благодарю госпожу Эльке за личное приглашение на конференцию, во время которой можем не только заимствовать мировые наработки, но и делиться собственными. Потому что украинский опыт устойчивости уникален", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская и Эльке Бюденбендер / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Елена предстала в черном костюме, состоявшем из широких брюк и жакета на запах и с интересной аппликацией на груди. Талию первая леди подчеркнула черным поясом-шнурком. Обута она была в черные остроноые туфли. Волнистая укладка, нежный макияж и золотые серьги завершили лук Зеленской.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Бюденбендер была одета в костюм изумрудного цвета, состоявший тоже из жакета на запах и брюк-палаццо. Наряд она скомбинировала с зелеными туфлями. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги.

Эльке Бюденбендер / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, в Латвии Елена Зеленская появилась в деловом бежевом костюме.

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