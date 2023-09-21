Встреча первых леди: Елена Зеленская в жилетке с декольте и брошкой-петухом, Джилл Байден – в бледно-мятном наряде

Первые леди встретились на ивенте в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Елена Зеленская посетила мероприятие, организованное ее американской коллегой Джилл Байден в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН.

На нем Елена пообщалась с первой леди США и другими коллегами по поводу общих целей на будущее.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Фотографии со встречи Зеленская опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины предстала там в сером костюме-тройке, состоявшем из удлиненного жакета, жилетки с пикантным декольте и штанов-палаццо. Обута она была в коричневые туфли.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила аккуратной укладкой с локонами и макияжем в нежных оттенках. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, на шее – деликатная цепочка с небольшим кулоном, а к лацкану она прикрепила символическую брошь из позолоченного серебра в виде петуха ручной работы от украинского бренда Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Джилл Байден на мероприятии появилась в наряде бледно-мятного цвета, состоявшего из блузки с акцентным поясом на талии и юбке миди. Она сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс и украсила руки золотым браслетом и часами.

Джилл Бадйен и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская получила из рук супругов Клинтонов награду Clinton Global Citizen Award. На сцене она предстала в черных штанах-палаццо от Six и элегантной белой блузке от A.M.G.

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