Встреча первых леди: Елена Зеленская в жилетке с декольте и брошкой-петухом, Джилл Байден – в бледно-мятном наряде

Первые леди встретились на ивенте в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Елена Зеленская посетила мероприятие, организованное ее американской коллегой Джилл Байден в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН.
На нем Елена пообщалась с первой леди США и другими коллегами по поводу общих целей на будущее.
Фотографии со встречи Зеленская опубликовала в Instagram.
Первая леди Украины предстала там в сером костюме-тройке, состоявшем из удлиненного жакета, жилетки с пикантным декольте и штанов-палаццо. Обута она была в коричневые туфли.
Аутфит Елена дополнила аккуратной укладкой с локонами и макияжем в нежных оттенках. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, на шее – деликатная цепочка с небольшим кулоном, а к лацкану она прикрепила символическую брошь из позолоченного серебра в виде петуха ручной работы от украинского бренда Gunia Project.
Джилл Байден на мероприятии появилась в наряде бледно-мятного цвета, состоявшего из блузки с акцентным поясом на талии и юбке миди. Она сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс и украсила руки золотым браслетом и часами.
Напомним, Елена Зеленская получила из рук супругов Клинтонов награду Clinton Global Citizen Award. На сцене она предстала в черных штанах-палаццо от Six и элегантной белой блузке от A.M.G.
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