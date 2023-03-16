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Встреча первых леди Польши и Чехии: Агата Корнхаузер-Дуда в пальто винного оттенка, Ева Павлова – в черном

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
301
Время на прочтение
1 мин
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Встреча первых леди Польши и Чехии: Агата Корнхаузер-Дуда в пальто винного оттенка, Ева Павлова – в черном

Фото: Associated Press

Жены президентов Польши и Чехии продемонстрировали красивые аутфиты.

Сегодня, 16 марта, президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда встречали у себя в гостях, в президентском дворце в Варшаве, нового президента Чехии Петра Павла и его супругу Еву Павлову.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Первая леди Польши была одета в элегантное двубортное пальто винного оттенка с золотыми пуговицами. Образ она дополнила бежевыми кожаными туфлями-лодочками.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Агата сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были экстравагантные золотые серьги.

А первая леди Чехии выбрала классическое черное пальто с поясом на талии, из-под которого выглядывало платье с белым воротником. К лацкану Ева прикрепила брошь в виде листа с цветами чешского флага.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Образ Павлова дополнил черными туфлями и нежно-розовым клатчем. Аккуратная прическа, нежный макияж и жемчужные серьги завершили лук Евы.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Кстати, в нашем материале читайте интересные факты о жизни новой леди Чехии.

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Дата публикации
Просмотры
301
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