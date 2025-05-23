Встреча премьеров: Джорджа Мелони в ажурном топе, Мэтте Фредериксен – в голубом жакете

Джорджа Мелони и Мэтте Фредериксен / © Getty Images

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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен с официальным визитом прибыла в Рим. У Палаццо Киджи ее встретила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Перед деловыми переговорами они осмотрели почетный караул.

Мелони была одета в замшевый бежевый жакет, кремовый ажурный топ, под которым было белое белье, и белые брюки-клеш. Аутфит политик дополнила замшевыми бежевыми остроносыми туфлями с коричневыми полосками. Джорджа сделала укладку с локонами, нежный макияж с розовой помадой и украсила уши длинными серебряными серьгами.

Джорджа Мелони и Мэтте Фредериксен / © Getty Images

На Фредериксен был голубой двубортный жакет, белый кружевной топ и черные брюки-клеш, которые скомбинировали с черными замшевыми туфлями на шпильках. Мэтте собрала волосы в гладкий хвост, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук лаконичными золотыми серьгами-гвоздями.

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Напомним, Джорджа Мелони в брючном костюме и с красивыми локонами появилась на инаугурационной мессе Папы Римского.