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Встреча премьеров: Джорджа Мелони в ажурном топе, Мэтте Фредериксен – в голубом жакете
Премьер-министры Дании и Италии встретились в Риме.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен с официальным визитом прибыла в Рим. У Палаццо Киджи ее встретила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Перед деловыми переговорами они осмотрели почетный караул.
Мелони была одета в замшевый бежевый жакет, кремовый ажурный топ, под которым было белое белье, и белые брюки-клеш. Аутфит политик дополнила замшевыми бежевыми остроносыми туфлями с коричневыми полосками. Джорджа сделала укладку с локонами, нежный макияж с розовой помадой и украсила уши длинными серебряными серьгами.
На Фредериксен был голубой двубортный жакет, белый кружевной топ и черные брюки-клеш, которые скомбинировали с черными замшевыми туфлями на шпильках. Мэтте собрала волосы в гладкий хвост, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук лаконичными золотыми серьгами-гвоздями.
Напомним, Джорджа Мелони в брючном костюме и с красивыми локонами появилась на инаугурационной мессе Папы Римского.