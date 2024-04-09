Встреча с Уэльскими и не только: раскрыты планы поездки принца Гарри и Меган Маркл в Лондон

Принц Гарри должен вернуться в Великобританию в следующем месяце. Ожидается, что он может взять с собой в поездку супругу Меган и двоих детей – Арчи и Лилибет.

Стели известны некоторые подробности поездки принца Гарри на родину. Сообщается, что принц Гарри и Меган Маркл планируют провести в Великобритании как минимум неделю в мае, пара должна прилететь на празднование 10-й годовщины "Игр непокоренных" в соборе Святого Павла.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Служба состоится 8 мая, всего через два дня после того, как их сын принц Арчи должен отпраздновать свой пятый день рождения. Но пока точно не известно возьмут ли Меган и Гарри детей с собой в эту поездку, пишет express.

По словам инсайдера, Сассекские планировали поехать в Великобританию 7 мая и остановиться в секретном мессте, надеясь провести некоторое время со своей большой семьей.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Гарри и Меган планируют вечеринку по случаю пятого дня рождения Арчи в своем доме в Монтесито 6 мая, а на следующий день собирались вылететь в Великобританию на частном самолете. Они собирались присутствовать на юбилейной службе, а затем провести еще несколько дней в стране, чтобы дети могли встретиться с членами семьи Гарри", - говорится в сообщении.

Принц Гарри с Кейт и Уильямом Уэльскими / Фото: Associated Press

Принц Гарри особенно хочет воссоединиться со своей семьей после новостей о том, что король Чарльз и принцесса Кейт борются с раком.

Сообщается, что принц Гарри обратился к принцессе Кейт в частном порядке от имени его и Меган, и они оба "очень расстроены" недавним диагнозом, несмотря на предыдущую напряженность в семье.

"Гарри хотелось бы, чтобы у Арчи и Лилибет были лучшие отношения со своими кузенами или с детьми некоторых из его друзей", – рассказывает источник. "Он чувствует, что они слишком долго находились вдали от Великобритании и хочет начать строить здесь жизнь, иметь второй дом, который они могут регулярно посещать".

Принц Гарри и Меган Маркл на Garden Party в садах Букингемского дворца в 2018 году / Фото: Associated Press

Меган Маркл же чувствует себя в Британии не деланным гостем, поэтому решение об этой поездке, вероятнее всего, будет принимать она. Но, в списке гостей на службе в соборе Святого Павла герцогиня Сассекская значится. Принц Гарри же тревожится в связи с возвращением из-за безопасности для своей семьи.

Напомним, Меган не была в Британии с сентября 2022 года, когда она присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II вместе с остальными членами королевской семьи.

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