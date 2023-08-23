Встречи по записи: всплыли новые подробности странного брака князя Альбера II и княгини Шарлин

Пара живет в официальном браке уже 12 лет, но, похоже, это вовсе не союз, построенный на счастье и любви. В СМИ давно пишут о том, что брак Шарлин и Альбера на грани краха, но не разводятся они ради детей.

Шарлин и Альбер видятся только по предварительной записи. Вероятно, их ежедневниками занимаются пресс-секретари, которые и вписывают эти встречи в расписание, об этом пишет французское издание voici.fr,

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

И хотя князь неоднократно публично заявлял, что все в их семье хорошо и разводиться они не собираются, жизнь пары сильно изменилась с тех пор, как Шарлин вернулась из клиники в Швейцарии, где проходила лечение. Говорят, как раз после возвращение Шарлин и поставила мужу условие, и он готов его выполнять. И сегодня пара договаривается о встречах.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Они как бы вместе, но больше не являются классической парой, однако не хотят разводиться ради блага своих двоих детей, близнецов Жака и Габриэллы. Летний отпуск, по данным издания, семья также проведет все вместе в последние недели августа. Они отправятся в райские пейзажи архипелага Сангинайрес, у входа в залив Аяччо.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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